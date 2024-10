Iz Galeba v knjigo: Rime na veter za male bralce

Dve leti so lahko iz meseca v mesec prebirali pesmice in občudovali ilustracije v reviji Galeb, zdaj pa jih imajo končno zbrane v knjižni obliki. Pri Založništvu tržaškega tiska je pred kratkim izšla otroška pesniška zbirka Milana Šelja Rime na veter, ki jo bogatijo ilustracije Tine Volarič. Včeraj so novo publikacijo najprej predstavili medijem, nato pa so Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu napolnili osnovnošolci iz šol Grbec-Stepančič iz Škednja in Josip Ribičič od Sv. Jakoba.

Zbirka vsebuje 18 pesmi, za katere je avtor dobival navdih predvsem na domačem Krasu. »Že več kot 30 let živim pol leta v Londonu. Doma v Avberju pa sem zelo povezan z naravo. Ponavadi prinesem pesmice s Krasa v London in jih tam napišem,» je pojasnil Šelj. V njegovih pesmih nastopa malo otrok, so pa živali, kot so dihur, hrček, muca in miška, večkrat poosebljene. »Navdih lahko pride od koderkoli. Samo oči in ušesa je treba imeti odprte za vse, kar se dogaja okrog nas,» je prepričan pesnik. Pesmi je napisal predvsem za otroke, stare od štirih ali šestih let dalje, ki se šele učijo brati, zato so tudi tiskane z velikimi tiskanimi črkami, da jih je lažje prebirati. »Vse pesmi so rimane, kar je otrokom všeč ter si jih tako tudi veliko lažje in hitreje zapomnijo,» je dejal avtor. Pesmi lahko pripomorejo tudi k učenju jezika. »Skušam iskati besede, na katere včasih pozabimo, ker otroci uživajo tudi če določene besede ne poznajo in odkrivajo nove stvari,« je poudaril.

Ilustratorko Tino Volarič je k sodelovanju povabil sam avtor zbirke. Ker gre za otroške pesmi, je pripovedništvo zgodbe prelila tudi v ilustracijo in ni uporabljala abstraktnih elementov. »Veliko pesmi je umeščenih v Kras, temu sem se približala tudi likovno, ker sem vključila nekaj kraških elementov. Hkrati pa so pesmi tematsko odprte in sežejo preko Krasa,« je pojasnila. Pesnik ji je pri delu pustil proste roke, tako da je čutila njegovo popolno zaupanje, zato je v ilustracije dodala še kakšne svoje elemente in tako odpirala nove zgodbe. Prvi stik s pisano besedo je za otroke likovna umetnost, predvsem za tiste, ki še niso beroči, pa tudi nasploh za odrasle, saj smo vizualna bitja. »Veliko nezavednih sporočil dobimo že preko podobe. Zato kot ilustratorka čutim odgovornost, da se maksimalno potrudim,» je priznala Volarič.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.