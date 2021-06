Iz lokala nikakor s steklenim kozarcem

Z rahljanjem varnostnih ukrepov za zajezitev pandemije so se pred dvema tednoma pojavili prvi primeri nasilnega obnašanja strank nočnih lokalov na t.i. tržaških ulicah movide. Policija je še pred vstopom Furlanije - Julijske krajine na seznam belih dežel in ukinitvi policijske ure morala večkrat poseči zaradi nespoštovanja medosebnih razdalj in pretepov. Zato se je tržaška občina odločila, da bo tudi letos uvedla prepoved uporabe steklenih kozarcev in drugih steklenih posod izven lokalov ter prepovedala uživanje alkoholnih pijač prav tako izven lokalov.

Od jutri (2. junija) dalje do 30. septembra bo med 22. in 5. uro strogo prepovedano sprehajanje s stekleno posodo in katerokoli pijačo ali s katerokoli posodo in v njej alkoholno pijačo v rokah v ulicah Cavana, San Sebastiano, Coppa, Martiri, Diaz, Cadorna Annunziata, Muratti, Giulio Cesare, Lazzaretto Vecchio, Economo, Università, Promontorio, na trgih Città di Santos, Libertà, Garibaldi, Perugino, Barbacan, Goldoni, Venezia, Papa Giovanni, Bonifacio, na Drevoredu 20. septembra, na trgu pri Sv. Jakobu, na Korzu Cavour in na nabrežju.

Občinska odredba, ki jo občina sicer lahko po potrebi spreminja, se razlikuje od lanske, saj prepoved velja letos na širšem območju, ne le na trgih in ulicah v neposredni bližini Ulice Torino.