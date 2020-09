Iz morja potegnili tono fantomskih mrež

Skoraj tona močnih in neuničljivih ribiških mrež, ki plava v morju pred Trstom in Gradežem kot past za ribe in druge živali, ki poginejo v njih. To količino fantomskih mrež je ta teden iz morja potegnilo šest potapljačev prvega potapljaškega oddelka obalne straže iz kraja San Benedetto del Tronto, ki jih je gostila tržaška luška kapitanija. Potapljači so se pod vodstvom kapitana korvete Giannija Dessìja potapljali v morju pred Miramarom in v Gradežu, veliko večino odpadnega materiala pa so od ponedeljka do četrtka našli v morju pred Gradežem. Akcijo, ki so jo v naši regiji izpeljali prvič, bodo v prihodnjih mesecih ponovili, točen termin pa še ni znan, saj je vse odvisno od zasedenosti potapljačev omenjene luške kapitanije.