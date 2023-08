Iz odpadne vode sežigalnice bodo pridobivali zeleni vodik

Ob sežigalnici odpadkov družbe Hestambiente v Ulici Errera, na bregu plovnega kanala, bo zrasel Hydrogen Hub, tovarna zelenega vodika. Podjetje AcegasApsAmga bo tam s solarnimi paneli pridobivalo električno energijo. Ta bo nato poganjala stroj za elektrolizo, ki bo ob koriščenju odpadnih voda sežigalnice odpadkov proizvajal zeleni vodik. Plin bodo nato uporabili v javnem potniškem prometu in logistiki.

Tržaška tovarna vodika je eden od 17 projektov, ki jih bodo v sklopu Severnojadranske vodikove doline (North Adriatic Hydrogen Valley) zagnali 1. septembra letos. Pri mednarodnem projektu, ki ga vodi Holding slovenskih elektrarn (HSE), sodeluje 37 partnerjev iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Ravno HSE je v sklopu programa Horizon Europe z javno zasebnim partnerstvom The Clean Hydrogen Partnership Joint Undertaking, ki podpira raziskave in razvoj vodikovih tehnologij v Evropi, pred dnevi podpisal dogovor za financiranje projekta v višini 25 milijonov evrov.

Pri proizvajanju vodika bodo uporabili odpadne vode tržaške sežigalne naprave ter se tako držali načela krožne ekonomije in recikliranja odpadnega materiala, ki bi sicer končal v okolju.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.