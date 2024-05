Po trčenju v avtobus poklical starša, ki sta zmerjala voznika

Na Trgu Oberdan sta malo pred 19. uro trčila mestni avtobus št. 35, ki pelje v Lonjer in avtomobil audi A7, italijanskih registrskih tablic. Kot kaže, je avtomobil, ki je po Ulici Carducci pridrvel v smeri železniške postaje, trčil v avtobus, ki je že skoraj zaključil s polkrožnim obračanjem s Trga Oberdan v obratni smeri vožnje avtomobila, kar je za mestne avtobuse dovoljeno. Avtomobil se kljub močnemu zaviranju zaradi visoke hitrosti ni uspel ustaviti in je bilo trčenje kar silovito. V povsem novem avtomobilu, vrednem kakih 130.000 evrov, za volanom katerega je sedel mladenič, državljan Srbije, so se sprožile vse zračne blazinice. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Na srečo ne v avtomobilu in niti v avtobusu se ni nihče poškodoval. Trčenju je sledil še nenavaden razplet. Mladenič je namreč poklical starša, ki sta prispela z luksuznim mercedesom. Ta sta se po pričevanju očividcev spravila nad voznika avtobusa in ga zmerjala ter mu tudi grozila. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti.