Iz opuščenih skladišč odvedli še 47 ljudi

Varnostni organi so danes legitimirali 47 ljudi brez strehe nad glavo, ki so zatočišče našli v opuščenih skladiščih Starega pristanišča. Policisti, karabinjerji, finančni policisti in tržaški lokalni policisti so migrante, ki so jih našli v skladiščih, legitimirali in odvedli na kvesturo, kjer bodo preverili, ali izpolnjujejo pogoje za bivanje v Italiji. Operacijo je koordinirala tržaška kvestura. Kogar bo do tega upravičen, bodo poslali v sprejemni center za prosilce za azil, po vsej verjetnosti v druge kraje po Italiji. Skladišča, v katera so migranti vdrli, pa bodo ponovno zaprli in vhode zabili z deskami.

Po tragediji 1. novembra, ko sta v požaru v opuščenem skladišču 18 umrla 21-letna Marilisa Covasso iz videmske pokrajine in 23-letni Maročan, so delavci z deskami, lesenimi hlodi in drugimi pregradami zaprli vhode v opuščene stavbe. Zapore pa ljudi, ki se nimajo kam zateči, očitno niso odvrnile od vstopa v skladišča.