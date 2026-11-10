Zaradi asfaltiranja spremembe v prometu

V Devinu, Nabrežini in v Vižovljah so se včeraj začela asfaltiranja v skupni vrednosti 185.000 evrov. Zato je začela tudi veljati odredba o spremembi prometnega režima, da bi tako zagotovili nemoten potek del.V Devinu bo gradbišče na slepi ulici za gostilno Al Pescatore. Od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro bo zato med hišnima številkama 69 in 71/B cesta zaprta za promet. Prepovedano bo tudi parkiranje. Enaki prepovedi ob istih dneh in urah veljata tudi za Vižovlje. Zaprt bo odsek od hišne številke 9/F6 do glavne ceste.V Nabrežini pa bosta postavljeni dve gradbišči.

Poleg ureditve razširjenega cestišča pri rojstni hiši Iga Grudna bo obsežnejši ukrep zajel cesto, ki vodi od cerkve sv. Roka do športnega igrišča AŠD Sokol. Na tem odseku sta predvidena preplastitev vozišča in tudi postavitev dveh hitrostnih ovir. Prepoved parkiranja in zaprtje ceste bosta tudi v tem primeru veljala od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Izjeme so predvidene za stanovalce. Spremembe v prometnem režimu veljajo do 20. novembra oziroma do zaključka del, ki bi se lahko nekoliko zavlekla ob neugodnih vremenskih razmerah. Župan Igor Gabrovec in občinski odborniki pozivajo občanke in občane k upoštevanju omejitev. Obenem poudarjajo, da gre za prva asfaltiranja v sklopu obsežnega programa, ki bo v prihodnjih mesecih zajel vsa naselja in vasi.