Slovenske vernike pozval k modrosti

Obdelovanje zemlje, tako kot vsako delo, pa tudi navezovanje odnosov terjajo napor, ki običajno obrodi sadove, lahko pa tudi ne prinese zaželenih rezultatov. Vendar Bog nikoli ne zapusti človeka, četudi ta prepogosto računa samo na lastne moči, naša naloga pa je, da zemljo, ki je božji dar, in delo uspešno povezujemo, je tržaški škof Enrico (Henrik) Trevisi razmišljal v svoji homiliji med mašo hvaležnico za slovenske vernike, ki je v nedeljo popoldne potekala v stolnici sv. Justa.

Tradicionalno srečanje slovenskih vernikov s svojim škofom, ki od leta 1981 poteka v tržaški stolnici, je bilo tudi tokrat v znamenju zahvale za prejete darove zemlje, katerih izbor so predstavniki župnij in narodne skupnosti ter skavtinje in skavti Slovenske zamejske skavtske organizacije prinesli k oltarju med darovanjem. Škof Trevisi, ki je mašo daroval ob sodelovanju slovenskih duhovnikov v tržaških župnijah, je med pridigo med drugim poudaril pomen zahvale za prejete darove, ob tehnoloških in znanstvenih dosežkih in napredovanju umetne inteligence pa je opozoril, da se jih človek ne sme bati. Hkrati je poudaril, da evangelij uči, da je treba biti budni in modri, tudi pri obdelovanju zemlje. Spoštovati je treba lepoto in rodovitnost zemlje, tako kot tudi okolja na splošno, ki ga bomo izročili prihodnjim rodovom.

Mladim je zaželel, da bi znali uspešno usklajevati sedanjost in prihodnost ter ohraniti okolje, ki jih obdaja. Kot že omenjeno, je škof med darovanjem sprejel darove različnih župnijskih stvarnosti narodne skupnosti: zlasti zelenjavo, sadje, a tudi kruh, olje, sladice, ki jih bo škofija namenila najbolj potrebnim. Darove so k oltarju pomagali prinesti skavtinje in skavti, ki so tudi brali berila, prošnje in zahvale, sestavili špalir med mimohodom škofa in duhovnikov somaševalcev ter sodelovali pri petju. Za to so na koru poskrbeli tudi številni pevci in pevke priložnostnega zbora Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta pod vodstvom Bogdana Kralja in ob orgelski spremljavi Tomaža Simčiča. Versko slavje, ki se ga je udeležil tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunsstelj, so s svojo navzočnostjo obogatile tržaške narodne noše in člani viteškega reda sv. Jurija.