Iz solidarnosti bodo spet spali pod zvezdami

Ljudje bodo tudi v sredo zvečer ležali na Trgu svetega Antona. S protestnim spanjem pod zvezdami želijo izraziti solidarnost vsem, ki so zaradi pomanjkanja sprejemnih centrov za begunce prisiljeni noč prebiti na prostem na trgu pred tržaško železniško postajo.

»Ko je župan Dipiazza odredil zaprtje Silosa, v katerem je v nehumanih razmerah prebivalo več sto ljudi, smo se nanj obrnili s pismom, v katerem smo ga pozvali k iskanju rešitve za dostojno nastanitev novih prišlekov z balkanske poti,« je prejšnjo sredo povedala Sara, študentka jezikov, ki begunce prostovoljno uči italijanščine. Ker ji je prekipelo, se je z Isabello in Mateom odločila, da bo svoje nezadovoljstvo tudi javno izrazila s protestom. Trojica je odprla Instagram profil @dormire_ resistere in sledilce pozvala k udeležbi na protestnem ležanju na trgu. »Jesen je pred vrati. Ali bo župan čakal, da kdo zmrzne, preden bo uredil sprejemni center v prostorih nekdanje pokrite tržnice v Ulici Flavio Gioia?« je opozorila Sara in za naslednjo sredo napovedala že tretji protest.

Prejšnjo sredo so protestniki, bilo jih je okrog petdeset, na tla razgrnili zlate folije, v katere se zavijajo tisti, ki spijo na odprtem, in legli. Eni so brali, drugi klepetali, slišati je bilo tudi petje in brenkanje na kitaro. Prisotnih je bilo tudi več družin z otroki, vzdušje je bilo nasploh mirno, sproščeno in veselo.

Protestnike sta podprla Italijanski solidarnostni konzorcij ICS in združenje No Name Kitchen, ki na Trgu Libertà ljudem razdeljuje hrano in po potrebi nudi zdravniško in pravno pomoč, hkrati pa zbira podatke o prihodu migrantov. Svojo podporo pa je pobudi izrazila tudi solidarna in pravična trgovina Senza confini-Brez meja. Kot je povedala prostovoljka Marija Besednjak, trgovinski obrat beguncem nudi tudi materialno pomoč. Vsakdo lahko namreč ob svojih nakupih kupi še nekaj hrane. Ko se je zbere dovolj, jo pravična trgovina nameni lačnim beguncem. Na ta način lahko tisti, ki nimajo strehe nad glavo, dobijo vsaj topel obrok hrane.