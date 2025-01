Iz stanovanja v Ulici Frescobaldi tatovi odnesli zlatnino in denar

Danes zjutraj so bili v Trstu tatovi že spet na delu, tokrat v stanovanju v Ulici Frescobaldi pri Magdaleni. Ukradli so zlatnino in denar za skupnih 12.000 evrov. Ko so se stanovalci vrnili, so takoj opazili, da je nekaj narobe. V stanovanju je vladal velik nered, pri čemer so ugotovili, da so tatovi brskali po sobah in iskali dragocenosti. V stanovanje pa so vdrli skozi vhodna vrata.

Posredovali so karabinjerji, ki so si ogledali kraj in iskali sledi storilcev. V ta namen si bodo ogledali tudi posnetke nadzornih kamer. V teku je preiskava.