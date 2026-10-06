Iz Trsta jasen »da« jedrski energiji

Kako naj zgleda energetski sistem prihodnosti? Kakršenkoli naj že bo, vsebovati mora jedrsko energijo. To je bila rdeča nit včerajšnjega odprtja konference Festival del Cambiamento (Festival sprememb) tržaško-goriške trgovinske zbornice, ki se bo danes nadaljevala v Gorici. Udeležence posveta, posvečenega energetiki, je nagovoril tudi italijanski minister za okolje in energijo Gilberto Pichetto Fratin. Napovedana je bila še prisotnost slovenskega ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, ki pa se je moral udeležbi odpovedati zaradi drugih obveznosti.

Uvodoma je svoje misli pred stavil predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti. Poudaril je, da so v zadnjih letih cene energentov skokovito narasle, kar je povzročilo inflacijo, plače pa niso rasle sorazmerno. Mnoge evropske države so v teh desetletjih vlagale v jedrsko energijo, »Italija pa je vlagala v drugo«, je spomnil Paoletti.

»Dežela lahko igra pomembno vlogo in jo že odigrava,« je o vprašanju dobave energije dejal predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Spomnil je na mednarodno vodikovo dolino med FJK, Slovenijo in Hrvaško. Za prihodnost, je poudaril, je treba diverzificirati vire dobave energije. Odločitev italijanske vlade, da začne spet uvajati jedrsko energijo, je pohvalil kot pogumno. Izrazil pa je tudi željo, da bi se pri vprašanjih, ki zadevajo energetiko, ustvarila kontinuiteta med političnimi opcijami. Vlade se spreminjajo, te pa naj vse sledijo načelom kontinuitete in zanesljivosti dobave.

Minister Pichetto Fratin je uvodoma dejal, da se mnogim zdi spojitev ministrstev za okolje in energijo protislovno. »Gre za dve plati istega vprašanja,« je dejal in poudaril, da se človeštvo končno zaveda pomena okoljskih vprašanj. Italijanska ustava, je poudaril, kljub svoji naprednosti ne govori o okolju. Enostavno zato, ker se ob njenem nastanku politiki niso zavedali pomena narave, je poudaril.

Ob robu srečanja je Pichetto Fratin izpostavil, da uvaža Italija jedrsko energijo iz Francije in Slovenije, v tem viru energije sam vidi nasploh ogromen potencial. Med drugim je razmišljal, da bi lahko ladjedelniški velikan Fincantieri začel delati na ladjah na jedrski pogon. Minister je sicer spomnil na izzive pri izdajanju dovoljenj za elektrarne, ki izhajajo večinoma iz zavodov za krajinsko oziroma spomeniško varstvo. Nove italijanske jedrske elektrarne naj bi bile vsekakor manjše, je poudaril.