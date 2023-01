Iz Trsta v 128 dneh okoli sveta

Ladja za križarjenje Costa Deliziosa bo svojo pot okoli sveta začela v Trstu. Odplula bo v petek, 6. januarja, nato iz Savone v Ligurskem morju pa prihodnjo sredo, 11. januarja. V 128 dneh bo opravila križarjenje okoli sveta, prešla bo štiri celine in tri oceane. Iz Sredozemlja bo krenila proti Arabskemu polotoku in bo nato svojo plovbo proti vzhodu nadaljevala do Indije in Maldivov. Obrat proti jugu se bo začel do Madagaskarja in Južnoafriške republike, nato bo prešla Atlantik do Brazilije in Argentine ob nadaljnjem vzponu proti Čilu in Panami ter New Yorku. V Evropo se bo vrnila 23. maja. Skupno se bo dotaknila 52 destinacij. Na njej bo vkrcanih 2000 potnikov iz 40 držav, največ bo francoskih državljanov, sledijo italijanski in nemški državljani. Najstarejši potnik, sicer francoski državljan, je star 94 let, najmlajši pa je 6-letni avstrijski deček.