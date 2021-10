V francoskem Marseillesu je na ogled svetovna razstava mediteranske prehrane MUCEM, ki bi jo morali odpreti že lanskega decembra, a so jo zaradi pandemije nekajkrat preložili. Na ugledni prireditvi sodeluje tudi Ribiški muzej iz Križa, ki je v Francijo poslal maketo »tonere« (hranijo jo v muzeju), tradicionalnega plovila, s katerim so kriški ribiči do polovice prejšnjega stoletja v Tržaškem zalivu lovili tune.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.