Izbirati morajo med vožnjo in zdravljenjem

Ali lahko osebe, ki zaradi bolečin in drugih zdravstvenih težav jemljejo psihotropne substance, po uvedbi novega cestnoprometnega zakonika mirno sedejo za volan? Če so morali pripadniki varnostnih organov pred to novostjo ugotavljati, ali je voznik pod vplivom psihotropne snovi, je po novem (od 14. decembra) za odreditev kazni dovolj pozitivnost na testu. Ta pa v nekaterih primerih, denimo konoplje, vztraja tudi več dni po zaužitju snovi.

Zato se osebe, ki jim zdravniki predpisujejo terapijo s konopljo, množično sprašujejo, kaj pravzaprav tvegajo, ko sedejo za volan, in kako se lahko zaščitijo pred odvzemom vozniškega dovoljenja oziroma slano denarno kaznijo (do 6000 evrov). Poleg teh je sicer ob pozitivnem testu predpisana tudi zaporna kazen.

Jasnih odgovorov za zdaj še ni, saj je ministrstvo za infrastrukturo šele napovedalo sklic tehničnega omizja, na katerem nameravajo določiti morebitne izjeme za paciente, ki jemljejo psihotropna zdravila, poročajo na spletni strani zdravstvenega podjetja Asugi.

»Na delu so tudi odvetniki katinarske bolnišnice, kamor veliko ljudi hodi na terapijo,« je za Primorski dnevnik povedal Marco Ferluga, ki se zaradi kronične bolezni že več let zdravi s pomočjo medicinske konoplje in nas je opozoril na vprašanje, s katerim se poleg njega spopada tudi več njegovih znancev, v Italiji pa gotovo več tisoč ljudi. »Takoj sem se sicer odločil, da bom za bolečine v mišicah, ki jih povzroča multipla skleroza, redno jemal CBD pršilo in ne pripomočkov, ki vsebujejo tudi visoke koncentracije sestavine THC. Vseeno pa sem trenutno prekinil svojo terapijo, ker mi nihče ni mogel zagotoviti, da ničesar ne tvegam,« je povedal.

Zdravstveno podjetje Asugi v spletnem sporočilu, ki ga je objavilo ob uvedbi novega cestnoprometnega zakonika, tudi opozarja, da zdravniški recepti za zdravila, ki vsebujejo morfin, opioide, kanabinoide in druge substance ne veljajo kot posebno dovoljenje za vožnjo oziroma kot opravičilo ob sumu kaznivega dejanja. »V kolikor ni več potrebno dokazati, da je voznik dejansko pod vplivom psihoaktivnih snovi, obstaja možnost, da je kazen izrečena tudi v primerih, ko zdravilo ne vpliva na sposobnost varne vožnje,« je še zapisano na spletni strani.

»Problem je v tem, da je v veljavi novi cestnoprometni zakonik, a še ni bila objavljena izvedbena uredba za nova cestnoprometna pravila. Zagotovo bo ta določala, da so vozniki, ki se zdravijo s konopljo, izjema, trenutno pa tega še ni. Kar pa je še najslabše: za tovrstne uredbe je treba čakati tudi po več mesecev,« je pojasnila predsednica tržaškega AISM. Poudarila je tudi, da sami veliko sodelujejo z ministrstvom, ki pa naj čim prej pripravi izvedbeno uredbo.