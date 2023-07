Izbrali strokovnjakinjo sodne medicine za primer Resinovich

Ali bo ekshumacija trupla Liliane Resinovich potrebna, bo odločila strokovnjakinja sodne medicine Cristina Cattaneo. Izvedenko je tržaško tožilstvo izbralo potem, ko preiskovalni sodnik Luigi Dainotti junija ni sprejel predloga tožilstva, da bi preiskave ustavil. Ugodil je svojcem preminule ženske, uvedel novo preiskavo o umoru, ne pa o izginotju kot je veljalo do junija, in poveril celo vrsto ponovnih analiz. Te naj bi pripeljale do resnice v zapleteni zadevi, ki splošno javnost drži na trnih že več kot leto in pol.

Ugledna skupina izvedencev

Novo strokovno oceno bo tako pripravila specialistka, ki je v Italiji med najbolj znanimi. V preteklosti je na primer sodelovala pri preiskavi o umoru Yare Gambirasio, Elise Claps in, pred nedavnim, Samane Abbas, 18-letne pakistanske državljanke umorjene v Emiliji Romanji. Cattaneo bo morala preučiti poškodbe na Lilianinem telesu, kdaj in kako je prišlo do teh, ter vsak znak, ki bi bil lahko povezan z umorom ali samomorom.

Strokovnjakinja poučuje na milanski univerzi, kjer med drugim vodi zavod za sodno antropologijo in zobno preiskavo. Z drugim priznanim izvedencem se posvetuje Lilianinin brat, ki je preiskavo poveril profesorju sodne medicine na rimski univerzi Vittoriu Fineschiju. Njen mož pa ima ob strani bivšega generala forenzičnega oddelka karabinjerjev RIS Luciana Garofana.

Neuradni viri medtem trdijo, da se je na seznamu osumljencev pojavilo prvo ime.