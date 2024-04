Izdelali jadrnico iz trajnostnega materiala

Na državni dan morja so v jadralskem klubu Adriatico na tržaškem nabrežju predstavili prvo trajnostno jadrnico in njene izumitelje. EcoRacer 30 je plovilo, ki ga bodo lahko ob koncu uporabe v celoti reciklirali, saj ni izdelano iz steklenih vlaken ampak iz okolju prijaznih materialov.

Mladi izumitelji

Prva manjša ekološka jadrnica je sad načrtovanja štirih inženirjev zagonskega podjetja NLComp, ki je nastalo v Trstu, deluje pa v Tržiču. Fabio Bignoli, Piernicola Paoletti, Andrea Paduano in Sergio Caramel so s svojo delovno skupino izdelali devetmetrsko plovilo in ga včeraj uradno spustili v tržaške vode v družbi novinarke Donatelle Bianchi, ki je dogodek povezovala. Jadrnica bo nastopila na svoji prvi regati junija v Brindisiju, cilj izumiteljev pa niso le športni dosežki. Ladjedelcem želijo namreč dokazati, da se lahko s termoplastičnimi vlakni, ki so jih izumili in uporabili za gradnjo plovila, naredi veliko. Projekt je podprla družba Samer & Co Shipping, delničarka zagonskega podjetja, ki namerava mlade inženirje podpreti tudi na poti v svetovni trg in ekološki material predstaviti povsod, kjer se danes uporablja steklena vlakna.

»Inovacija na področju morske industrije je v Trstu doma, odkar je Ressel izumil ladijski vijak,« je novost pozdravila podžupanja Serena Tonel in spomnila, da si občina prizadeva za mlade izumitelje, saj je pred časom zagonskim podjetjem namenila prostore centra Urban ob Skladišču idej na nabrežju.