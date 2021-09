Izrazili so solidarnost z Afganistanom

»Mama, oče, sestra. Vsi so ostali v Afganistanu. Hazari smo narod, ki je v tem trenutku najbolj pod udarom talibanskih skrajnežev.«Uzbeki, Paštuni, Turkmenci. Včerajšnje manifestacije za Afganistan po ulicah mestnega središča so se udeležili pripadniki vseh etnij, ki sooblikujejo srednjeazijsko državo, v kateri že štirideset let divjata vojna in nasilje. Eden od glavnih organizatorjev je bila poleg solidarnostnega konzorcija ICS in drugih družbeno-političnih gibanj ravno tržaška afganistanska skupnost. Na Trgu Oberdan je našo pozornost pritegnil mladenič tridesetih let v elegantni beli srajci. Njegove obrazne poteze so bile podobne tistim mongolskih plemen. »Družina je iz Kabula zbežala v hribe, na sever države. Toda niti tam ni več varna pred nasiljem skrajnežev. Saj bi jih rad izvlekel iz tistega pekla, a kaj ko Afganistan nima skoraj nobenih diplomatskih stikov s tujino,« je potožil mladenič in razložil, da talibi Hazarom zasegajo posestva in jih preganjajo iz njihovih domov, tudi izvensodne usmrtitve žal niso redkost. »Veste koliko lažnih novic o talibanih se širi po spletu? Sestra je do nedavnega študirala, sedaj ne sme sama iz hiše, kaj šele na univerzo. Fotografije študentk, ki so od fantov v predavalnici ločene z zaveso, so čista laž, ki jo širijo v propagandne namene. V petih dneh smo se vrnili dvajset let v preteklost,« se je hudoval in izrazil upanje, da bo posredovanje prijateljice, ki bo iz Pakistana poskušala vzpostaviti stik z njegovimi najdražjimi, uspešno. »Inshallah. Če bo Bog želel«. Pogovor je prekinil glasen mladenič z mikrofonom, ki je opomnil, da so talibani spet uvedli smrtno kazen in rezanje udov: pred dnevi naj bi na trgu javno ubili tri ljudi.

