Izsiljevalec trdi, da je žrtev hekerjev

47-letni David Širca iz Mavhinj ostaja v zaporu zaradi spletnih groženj in zahteve nakazila odkupnine v eni izmed kriptovalut. Njegova odvetnica Astrid Vida je za Primorski dnevnik ponovila, da je njena stranka nedolžna in da živilskim podjetjem ni pošiljala elektronskih sporočil, v katerih je grozila, da bo zastrupila plastenke vode, sokove in paradižnikove omake, tuje pa naj bi ji bile tudi grožnje s požigom vinogradov vinarskega podjetja Incisa della Rocchetta, ki v Toskani prideluje slovito vino Sassicaia. Po preiskavi, ki so jo vodili karabinjeri v Livornu naj bi namreč Širca od vinarske družine zahteval odkupnino v višini 150 tisoč evrov, v primeru, da te vsote ne bi prejel, je zagrozil s požigom vinskih trt. Po mnenju obrambe Širca ni avtor nobene od omenjenih groženj, še več, on naj bi bil žrtev skupine hekerjev, ki je obdolžencu v škodo iz golega maščevanja naprtila kazniva dejanja.

»Zaenkrat celotna zadeva stoji. Rimska policija za računalniški kriminal je prepričana, da je Širca kriv očitanih dejanj, ki naj bi se zgodila med lanskim avgustom in letošnjim majem. Na tožilstvo v Rimu sem naslovila prošnjo, naj še enkrat preverijo izvor neobičajnih elektronskih sporočil, a odgovora nisem prejela. Vtis imam, da so mojo stranko zaradi predhodnih kaznivih dejanj, zaradi katerih je prestajala poskusno obdobje varstva socialnih služb, a priori obsodili,« je dejala odvetnica Astrid Vida, ki upa, da se bo zapleteni klopčič v korist njene stranke začel odvijati v kratkem. Odvetnica bo medtem časom vztrajala pri zahtevi, da je treba še enkrat natančno preveriti, kdo bi lahko ukradel bazo podatkov obdolženega Davida Širce.