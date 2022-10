Izsledili avtomobilista, ki je podrl kolesarja

Lokalni policisti so po večtedenski preiskavi izsledili avtomobilista, ki naj bi pred nekaj tedni zbil kolesarja v Barkovljah. Kolesarja je vrglo s sedla, po vsej verjetnosti zaradi vozila, ki je prehiteval in se po nesreči ni ustavil, ampak je nadaljeval vožnjo proti centru mesta, ne da bi pomagal poškodovanemu.

Preiskavo so lokalni policisti začeli z enim samim pričevanjem, ki je bilo zelo splošno, nato so se pogovorili še z eno pričo in natančno pregledali videoposnetke, s čimer so se lahko fokusirali na najet avtomobil in odkrili, da ga je v času nesreče vozil 30-letnik. Tega so poklicali na zaslišanje, kjer je priznal krivdo. Preiskali so ga zaradi kaznivega dejanja bega z mesta nesreče, zaradi nepravilnega prehitevanja in ker ni pustil svojih podatkov oškodovani stranki. Kolesarju bodo zdaj lahko povrnili zdravstvene stroške in poravnali materialno škodo.