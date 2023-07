Lokalni policisti so izsledili storilca divjih odlaganj gradbenih odpadkov pri Banih, o katerih smo večkrat podrobno poročali. Gre za 47-letno srbsko državljanko M.S. s stalnim bivališčem v Trstu. Odkrili so, da je povečini v večernih urah z zaprtim kombijem brez posebnih oznak prevažala gradbene odpadke v Bane, kjer jih je odlagala na gmajno. Ob gradbenem materialu je v divjem odlagališču pustila še steklo, cevi, plastične predmete in drugo, kar je ob iznakaženju kraške pokrajine med drugim predstavljalo tudi nevarnost za ljudi in živali.

Divja odlaganja so se začela maja 2022 in so se nadaljevala do prvih mesecev tekočega leta. Lokalni policisti so uvedli preiskavo z namenom, da bi odkrili storilca, pri kateri so sodelovali tudi gozdarski policisti in karabinjerji z Opčin. Preiskovalci so glede na količino in podobnost odpadkov in pogostost odlaganj kmalu ugotovili, da gre za posledico kaznivega dejanja ene osebe. Temeljito so pregledali odvrženi material, hkrati pa so na skrivaj opazovali območje ter primerjali razne podatkovne baze. Izsledili so storilko, ki so ji naložili globe za skupnih 2000 evrov zaradi divjega odlaganja odpadkov in vožnje po gozdnatem območju. Območje bo morala v 15 dneh počistiti, v primeru nespoštovanja ukaza bo pristojna občinska oblast izdala odredbo in bo sledila kazenska ovadba.