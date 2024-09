Izvir na Jami podivjal kot malokdaj, morda kot še nikoli (video)

Po današnjih zelo obilnih padavinah je Glinščica podivjala in je bila malokrat tako deroča kot danes (morda celo nikoli). Objavljamo posnetek, ki je nastal na Jami. Podatek, da sta bila Glinščica in izvir na Jami malokrat tako deroča, potrjuje količina padavin, ki je od polnoči do 12.35 padla v Boljuncu, in sicer 153 litrov dežja na kvadratni meter. Tako velikih količin v nekaj več kot 12 urah doslej v Boljuncu ne pomnimo. Gre za količino, ki navadno pade v več kot enem mesecu, navadno v enem mesecu in pol.

VIDEO: Podivjana Glinščica danes (FOTODAMJ@N)