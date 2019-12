Izvirna 70-letnica moškega zbora Vesna

Moški pevski zbor Vesna je nastal v času resolucije Informbiroja in globokega razkola v kriški vaški skupnosti, odkar so se v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja politične strasti umirile pa je v Križu eden ključnih povezovalnih elementov. Kako je zbor res priljubljen v vasi in v širši okolici je prišlo do izraza 30. novembra na koncertu v polnem Sirkovem domu, na katerem so pevci pod taktirko Rada Miliča praznovali 70 let. Za to priložnost je dirigent pripravil nov izviren program, ki sloni na tradiciji in novosti, če za tradicijo smatramo Ubalda Vrabca, za prepletanje tradicije in novosti pa Aleksandra Vodopivca in dalmatinsko pevsko izročilo.

Zbor so spremljali člani instrumentalnega ansambla Walter Kerpan, Igor Guštin, Alfred Cibic in Miran Furlan, ki jih vodi Aljoša Starc, svojevrsten poklon jubilantom pa so pripravile pevke Kriških ribic, ki jih vodi Aljoša Saksida. Pri slovenskih pesmih se je glasbeni skupini s harmoniko pridružil Cristian Radivo, nastopila je tudi solopevka Ivana Leghissa iz mešanega zbora Rdeča zvezda.

O jubileju kriškega zbora in pomenu slovenske pesmi na sploh je spregovoril skladatelj in glasbeni pedagog Janko Ban, ki je obnovil tradicijo našega zborovskega petja s pogledom naprej. Manuel Purger je v imenu Zveze slovenskih kulturnih društev izročil pevcem Gallusove značke; zlato so prejeli Tino Spadaro, Ivo Gruden, Livio Sullini ter Vojimir in Žarko Tretjak, častno Sandro Korošic, Sergio Zotti, Angelo in Edvin Bogatec, Niko Sirk, Rado Tence in Sandro Tretjak, srebrno pa Silvano Košuta in Walter Kerpan.