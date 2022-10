Jadralski festival stopa v živo tudi s stojnicami

Bogat spremljevalni program 54. Barcolane je včeraj s celotnim odprtjem Naselja Barcolana na nabrežju stopil v živo. Na množični sejemski prireditvi je ponovno opazna slovenska prisotnost. Ob kanalu se predstavljajo slovenski ponudniki turističnih storitev, pa tudi kmetovalci, ki nastopajo v okviru projekta Turistične kmetije brez meja. Med pomembnimi akterji jadralskega festivala je tudi Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ki se predstavlja ob morju v neposredni bližini grško-pravoslavne cerkve.

Stojnico so že včeraj obiskali šolarji osnovne šole s Sv. Jakoba in openske nižje srednje šole, danes in jutri dopoldne pa pričakujejo še druge slovenske šolarje. Pestro bo tudi danes popoldne, ko bodo v šotoru gostovali politike, med katerimi bodo tudi deželni odbornik Pierpaolo Roberti, deželni svetnik Marko Pisani in nekateri slovenski župani. Ob 19. uri bo sledila predstavitev nove odbojkarske sezone članskih ekip Zalet in Sloga Tabor.

Če dan sodimo po jutru, potem lahko rečemo, da bo Naselje Barcolana, tako kot včeraj, tudi danes lahko računalo na odličen obisk. Obiskovalci se bodo lahko sprehajali med ponudniki ulične hrane, ki se predstavljajo z inovativnimi razstavnim prostori. Hrano ponujajo v modernih »food truckih« oz. kuharskih tovornjakih. V barih v obliki oliv prodajajo ocvrte olive, koktajle in druge pijače. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji žara. V neposredni bližini luške kapitanije se predstavlja velika stojnica z ameriškim žarom. Organizatorji Barcolane so si letos za cilj zadali streči hrano in pijačo v biološko razgradljivih kozarcih in krožnikih.

Poleg hrane in pijače je v Naselju Barcolana mogoče dobiti tudi jakne, majice, puloverje in druge modne dodatke, ki jih je za Barcolano letos naredil glavni pokrovitelj. Na prodaj so tudi spominki in navtična oprema, predstavljajo se tudi ponudniki italijanskih turističnih storitev. Svoje aktivnosti opisujejo tudi različne institucije. Tako je možnost spoznavati vse dejavnosti luške kapitanije in policije. Za bolj kulturno navdahnjene obiskovalce je ravnopravšnja stojnica, na kateri se predstavljajo gledališke hiše. Oblegane so bile včeraj in bodo tudi v prihodnjih dneh stojnice jadralskih velikanov, ki se bodo pomerili na nedeljski regati. Pestro je dogajanje na Velikem trgu, kjer so zbrani vsi pomembnejši pokrovitelji, v enem od šotoru pa mlade seznanjajo s pomenom ločenega zbiranja odpadkov. Pred Velikimi trgom bo jutri zaživel televizijski studio oddaje Linea Blu, ki bo v soboto v živo spremljala dogajanje na Trstu.