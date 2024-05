Jantarna vina zakraljevala na Gradu sv. Justa

Odlična naravno pridelana jantarna vina, pravzaprav najboljša na svetu, kot pravijo organizatorji, so včeraj zakraljevala na prestižni lokaciji Gradu sv. Justa, kjer je zaživel tretji festival Amber Wine. Priredilo ga je podjetje ForevenTS Diega Colaricha v sodelovanju z Občino Trst.

Svoja vina z značilno jantarno barvo je predstavilo in v degustacijo ponudilo 40 priznanih vinarjev iz FJK ter nekaterih drugih italijanskih dežel, Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Kot so povedali na odprtju, ki sta se ga udeležila tudi občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in predsednik LAS Kras David Pizziga, najboljša tovrstna vina najdemo ravno na ozemlju med Krasom, Istro, Brdi in Vipavsko dolino.

Med sodelujočimi vinarji je bil včeraj tudi Dario Princic, ki je povedal, da mora vino dobiti barvo lupine grozdja, kako dolgo traja maceracija, pa je odvisno od odločitve posameznega vinarja. »Mi smo prvi poskus naredili leta 1996, ko je količino pridelka omejila huda toča, nekateri drugi v Brdih še prej. Z načrtno proizvodnjo jantarnega vina pa smo začeli leta 1999,« je razložil. Skupaj z drugimi lokalnimi proizvajalci, kot so Radikon, Gravner in še marsikdo, se je Princic na tem področju uveljavil. Pozitivno se mu zdi, da na dogodkih, kakršen je Amber Wine, »čim več ljudi spozna in razume to filozofijo. Prvi so jo svoj čas razumeli Japonci in še danes je tam največje povpraševanje po jantarnih vinih,« je razložil Princic. Danes prodaja vino v 55 držav sveta, največ ravno na Japonsko.