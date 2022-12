Od nekdanje vojašnice Chiarle pri Sv. Ivanu so ostala le stara bela zarjavela železna vrata. Včeraj so stopila v živo gradbena dela za sodobno urejene jasli,v katerih bodo lahko sprejeli 66 malčkov.

Slovenski oddelek ostaja trenutno nič več kot neuresničena obljuba. Tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi (Bratje Italije) na včerajšnji predstavitvi ni hotela izgubljati preveč besed o tem, češ da to ni njen resor in da se je njena strankarska kolegica, odbornica za šolstvo Nicole Matteoni, že izrazila na to temo.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.