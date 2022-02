Javno razsvetljavo naj bi racionalizirali

Napovedana podražitev oskrbe z električno energijo resno skrbi tudi Občino Trst. Mestne oblasti zato razmišljajo o varčevalni strategiji, v sklopu katere želijo na novo definirati, kdaj se bo prižgala ali ugasnila javna razsvetljava. S sistemom prilagodljive razsvetljave bi pozno ponoči radi tudi zmanjšali svetilnost.

Načrt racionalizacije javne razsvetljave se je v preteklih dneh že znašel na županovi mizi. Mestna občina Trst za razsvetljavo cest in drugih javnih površin plača letno okoli 6,5 milijona evra. Po prvih izračunih naj bi tržaška občina po podražitvi iz blagajne morala potegniti 1,4 milijona več kot lani. Da bi se podražitev čim manj poznala, želi župan Roberto Dipiazza javno razsvetljavo prižgati vsaj 15 minut kasneje kot je v veljavi zdaj, v načrtih pa je tudi to, da bi jo ugasnili prej in da javna razsvetljava ne bi gorela tudi, ko je zunaj že svetlo.