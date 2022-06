Javnosti predstavili gradnjo drugega tira

Do konca leta 2026 se bomo vozili po drugem tiru, je prepričan direktor podjetja 2TDK Pavle Hevka. V kobilarni Lipica so v torek vsem, ki jih je zanimalo, predstavili, kakšno je trenutno stanje pri gradnji drugega tira od Kopra do Divače, enega največjih gradbenih projektov v Sloveniji, ki se tako ali drugače uresničuje že več kot 25 let. Na spletni strani 2TDK (državnega podjetja, ki uresničuje projekt drugega tira) lahko namreč preberemo, da je bila prva varianta trase izdelana že leta 1996, po preučitvi 17 variant v času desetih vlad so to, ki jo trenutno izpeljujejo, izbrali kot najustrežnejšo, ker upošteva tudi okoljske vidike. Ob koncu predstavitve so si lahko obiskovalci z avtobusom ogledali še gradbišče pri predoru T1 v Divači.

GRADBENA DELA S POLNO PARO

Glavna gradbena dela so se začela 5. maja 2021, odgovorni pri projektu pa so v Lipici laični javnosti predstavili tudi, koliko dela je že bilo opravljenega. Do danes so izkopali pet kilometrov od skupno 37 kilometrov predorov. Pavle Hevka je razložil, da trasa ne more potekati kot ravna premica, saj morajo od Kopra do Divače premagati več kot 400 metrov višinske razlike, naklon pa ne sme biti več kot 17-odstoten. Na predelu proge od Divače do Črnega Kala je območje zelo kraško, pri izkopavanju dobijo pesek, ki ga uporabljajo za izdelavo betona. Nekaj materiala bo sicer presežnega, 600.000 kubičnih metrov apnenca bodo zato prodali.Do danes so pri izkopavanju predorov odkrili že 19 kraških jam. Po študijah računajo sicer, da bi morali do konca izkopavanj najti kar sto manjših in deset večjih tovrstnih kraških pojavov. Hevka je sicer pojasnil, da so na to pripravljeni, jame ustrezno pregledajo in popišejo institucije, ki so za to pristojne. Za nepredvidene kraške pojave pa imajo na zalogi 40 milijonov evrov, do zdaj so jih porabili le 100 tisoč.