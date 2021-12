Je za smrt 43-letne ženske kriva droga?

Je bil za smrt 43-letne Aline Trush, ukrajinske plesalke in nekdanje manekenke, ki so jo v sredo v nejasnih okoliščinah našli mrtvo v petem nadstropju bloka v Drevoredu D’Annunzio, kriv prevelik odmerek metadona? Kriminalisti so namreč ob truplu ženske našli dve steklenički metadona in odprto injekcijsko iglo. Domneve preiskovalcev o smrti zaradi predoziranja bo potrdila ali ovrgla sodna obdukcija, ki jo bodo na truplu opravili prihodnji teden. Na vprašanje, ali so stekleničke metadona prišle s črnega trga ali po uradni poti, se pravi preko zdravstvenega podjetja, je glavni tožilec dejal, da v tej fazi preiskave še ne razpolagajo s temi informacijami.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.