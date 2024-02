Jeseni prihaja v Trst Robert Plant

Nekdanji pevec legendarne britanske skupine Led Zeppelin Robert Plant se bo po zadnji razprodani turneji jeseni vrnil v Italijo, oktobra letos bo v okviru projekta Saving Grace nastopil v enajstih mestih. Predzadnji koncert italijanskega dela turneje bo v tržaškem gledališču Rossetti, in sicer 21. oktobra.

Predprodaja vstopnic za koncert, ki ga promovira agencija DuePunti Eventi, se začenja danes ob 11. uri na prodajnih mestih Ticketone (tudi na spletu). Osnovne cene vstopnic gredo od 38 do 86 evrov (plus predprodaja).

Slavnemu 75-letnemu plavolascu, ki je v mladih letih (do leta 1980) ob Jimiju Pageu, Johnu Paulu Jonesu in Johnu Bonhamu oboževalke in oboževalce kot frontman Led Zeppelinov navduševal s svojim virtuoznim, visoko donečim glasom, bodo na odru delali družbo pevka Suzi Dian, tolkalec Oli Jefferson, Tony Kelsey na akustični ter baritonski kitari in mandolini ter Matt Worley na akustični, baritonski kitari, banju in cuatru.

Projekt Saving Grace se je začel leta 2019 z nizom nenapovedanih koncertov v manjših lokalih v Angliji, Walesu in na Irskem. Šlo je za intimne koncerte, katerih glasbo je po besedah organizatorjev navdihnila »sanjska krajina« na podeželju med Walesom in Anglijo. Skladbe so združevale žanre in sloge, ki so zaznamovali Plantovo kariero, med drugim njegovo ljubezen do britanskega in ameriškega folka, tradicionalnega bluesa in spirituala. Podobno ozračje bo zasedba ustvarila na tržaškem odru.