Jeza in gnev ob pogledu na divja odlagališča

Nazadnje se je v četrtek na stezi, ki pelje proti Ferlugom, koder so nekoč hodile mlekarice v mesto, ob že cvetočih zvončkih pojavil kup stekla in okenskih okvirjev. »Tu smo na B’d’lučki,« nas poučijo Banovci med včerajšnjim sprehodom po divjih odlagališčih okrog vasi. V poldrugi uri smo jih prešteli kar šest – od B’d’lučke nad vasjo do širšega območja pri nekdanji vojašnici Monte Cimone in še nižje do državne ceste 202. V glavnem gre za odpadke z gradbišč – iz nagnetenih grmad in črnih vreč bodejo v oči namreč zlasti ostanki izolacijskih plošč, cevi in kabli, mreže, ploščice, plastična vedra oz. kupi ometa, opeke in rdečih korcev, tudi azbestnih kritin, pa ostanki vsakdanjih malic z gradbišč ... Vas je relativno na samem, tako da se večja ali manjša tovorna vozila skorajda neopazno pripeljejo do prve ustrezne steze, jo uberejo in po nekaj sto metrih spustijo neželeni tovor kar ob cesti, v naravo.

»Bomo videli, koliko časa bo to trajalo, preden jih bodo odstranili. Bojimo se, da bo kot pri vojašnici, kjer so kupi odpadkov tam že skoraj dve leti,« so bili besni krajani. »Občutek imamo, da smo brez sogovornika, zanemarjeni in pozabljeni smo. Kako je mogoče, da se moramo sprehajati med kupi odpadkov že dve leti? Kakšen gnus, kakšna žalost ...«

