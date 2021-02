»JK Čupa – 50. rojstni dan na novem domu«

»Danes sem na Občini Devin - Nabrežina dvignila gradbeno dovoljenje, kar dejansko pomeni, da lahko začnemo z gradbenimi deli. Mislim, da se bomo v roku enega meseca lotili prvih izkopov,« je napovedala predsednica sesljanskega Jadralnega kluba Čupa Nada Čok, ki se mu uresničujejo najlepše sanje – ureditev novega sedeža znotraj kopališča Castelreggio. »Računam, da bo Čupa čez dve leti praznovala svojih prvih petdeset let že na novem domu.«

Pot do novega sedeža oz. okrog 400 tisoč evrov vredne investicije pa sploh ni bila preprosta. Pri društvu si že dvajset in več let prizadevajo, da bi dočakali ta trenutek, pa je še vsakič spodletelo. Novembra lani je Dežela FJK s sesljanskimi pomorskimi društvi Jadralnim klubom Čupa, Diporto nautico Sistiana in Sistiana 89 podpisala tridesetletno koncesijo za upravljanje območja, kjer bodo v roku dveh do treh let dobila nov sedež. Zadnje na spisku je bilo občinsko gradbeno dovoljenje, tako da cilj sedaj veliko bolj otipljiv.

Občina Devin - Nabrežina je društvom stala vseskozi ob strani, je potrdila Čokova, ki je občini poravnala tudi ustrezne komunalne prispevke. »Mislim, da je za tem velika politična volja vseh, da se vprašanje končno reši. Prepričana sem, da je to za Čupo odlična odskočna deska, ker svojih energij ne bomo več vlagali v rešitev kočljivega problema logistike in se bomo lahko osredotočili na to, kar je naše delovanje.