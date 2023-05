JK Čupa – prvih 50 na novem sedežu

Dark Theme

Včerajšnja nedelja je v Sesljanu minila v znamenju velikega praznika. Domači Jadralni klub Čupa je namreč praznoval okrogli jubilej, 50. rojstni dan na novem sedežu ob nekdanjem vhodu v kopališče Castelreggio. Več sto ljudi se je zbralo na začetnem delu dvorišča in ganjeno občudovalo dolgo pričakovano uresničitev sanje. Ganjena je bila kajpak tudi predsednica Čupe Nada Čok, ki se je zahvalila svoji odborniški in članski »enkratni posadki«, vsem, ki so verjeli v projekt novega sedeža in vsem, ki so vanj vložili čas, trud in neizmerno delo. »V petdesetih letih se je ime Jadralnega kluba Čupa uveljavilo na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih in to kljub zelo prekarnim pogojem, v katerih smo doslej delovali - bili smo namreč brez infrastrukturne na kopnem, pol stoletja pa smo vseeno vztrajno in navdušeno rasli.

Praznovanje ob 50. rojstnem dnevu Čupe na novem sedežu (FOTODAMJ@N)

Da je »stršno kontent, da je zraven«, je zaupal slovenski minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Poudaril je izjemne priložnosti obmejnega pasa, kjer je treba nadgrajevati prijateljstvo in sodelovanje. »Vztrajnost, spoštovanje, zaupanje in ljubezen - to so vrednote, v katere verjame Čupa.

