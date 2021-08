Joe Bastianich prihaja na grad svetega Justa

Festival Trieste Calling the Boss, ki utripa v rock glasbi v vseh svojih niansah, se je rodil leta 2012 kot praznik ob koncertu Brucea Springsteena v Trstu in od takrat je dogodek postal stalnica, ki vsako leto privabi številno občinstvo. Po lanski nekoliko okrnjeni oz. spletni različici, bo letos spet odmevalo v živo.

Prvi dogodek bo v sredo, 18. avgusta, ob 17. uri, ko bo na Verdijevem trgu ameriški rock in blues z nekaj Springsteenovih ponudila pevka Laura Clemente ob spremljavi Andree Girarda (brezplačen vstop). Večer se bo ob 20.30 nadaljeval na Gradu sv. Justa, kjer bo spet protagonist ženski glas: Gabry & Monte, Federica Crasnich, Laura Clemente in Amber se bodo akustično poklonile The Bossu, kot zadnja pa bo nastopila ameriška pevka Vanessa Peters s svojo glasbeno skupino. Vstop je prost, priporočena pa je rezervacija na Ticketpoint Trst ali tukaj.

Četrtek, 19. avgusta, bo ob 17. uri na Verdijevem trgu uvedel poklon Springsteenovi The River (1980) z Renatom Tammijem, Carlom Ozzello, Pierpaolom Fotijem in Angelom Chiocco (vstop je prost). Ob 20.30 pa bo na Gradu najprej nastopila blues/rockabilly skupina Brazos Black Suit Trio, za njo komik Antonio Ornano ter televizijska zvezda oz. podjetnik in pevec Joe Bastianich s folk skupino La terza classe. Vstopnina od 8 do 12 evrov. V petek, 20. avgusta, bomo ob 20.30 dočakali t.i. full immersion v Springsteenovo glasbo s tržaškimi skupinami Doober Dan, Ivo Tull Trio in Bruzai, za njimi pa bo navdušila skupina Blood Brothers. Vstopnina od 12 do 18 evrov. V soboto, 21. avgusta, se bo dogajanje selilo v kemp Pian del Grisa, kjer bo ob 12.30 ob kosilu (in skoku v bazen) mogoče prisluhniti nastopom skupin Norby Filthy Guitar in Prisoner of Rock’n’Roll (kosilo, 23 evrov, je treba predhodno naročiti na associazione.tsrock@gmail.com).