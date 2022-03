Josef Ressel bo končno dobil svoj spomenik

Končno bodo tudi v Trstu postavili spomenik gozdarju in izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu (1793 - 1857). 1,80 metra visok bronasti kip bodo jutri ob 15. uri odkrili na tržaškem nabrežju, v neposredni bližini sedeža luške kapitanije, krajše svečanosti pa se bo poleg pristojnega za kulturo v tržaški občinski upravi Giorgia Rossija udeležil tudi avtor kipa, tržaški kipar Giorgio Delben. Po njegovi zamisli bo Ressel zaživel v naravni velikosti in v stoječem položaju, ob njem pa bo stal njegov najbolj znan izum, ladijski vijak. Prve načrte zanj je zasnoval 1812, praktični preizkus na čolnu je naredil 1920 na Krki pri Kostanjevici, izum je patentiral leta 1827 in v Trstu so ga vgradili na ladjo Civitta. Izum ladijskega vijaka je pomenil preobrat v ladjedelništvu, predvsem pa v vojni mornarici in pomorskem prometu nasploh.

Kako je nastala zamisel o kipu, so njegovi pobudniki in avtor opisali na včerajšnjem srečanju v Novinarskem krožku. Kot so povedali, so pobudo za postavitev kipa Resslu pred leti promovirali člani združenja TriesteBella in krožka Istria, pred dvema letoma je svetniško pobudo o postavitvi kipa tej osebnosti v občinskem svetu predstavil tudi mestni svetnik iz vrst Severne lige Radames Razza, sledil je še nastanek odbora za postavitev spomenika. Za idejo se je nato ogrel tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je na koncu sklenil, da si Ressel kot pomemben izumitelj zasluži trajni poklon Trsta; da njegova prizadevanja na področju ladjedelništva ohranimo v kolektivnem spominu. Občina Trst je izdelavi spomenika namenila 45 tisoč evrov in izdala mnenje o lokaciji postavitve.