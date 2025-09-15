Jubilejno Drago sklenilo razmišljanje o vojni in miru ter koncu življenja

Jubilejne 60. študijske dneve Draga 2025, ki jim je v nedeljo, 14. septembra, s svojo navzočnostjo in nagovorom dala priznanje predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, sta sklenili srečanji, na katerih se je razpravljalo o svetu med vojno in mirom oziroma o etičnih dilemah ob koncu življenja. Zadnje nedeljsko popoldansko predavanje so oblikovali upokojeni diplomat Božo Cerar, duhovnik Jože Plut ter novinar in vojni dopisnik Valentin Areh.

Demokratični red pod vprašajem

Cerar je ob pregledu zgodovine vzpostavljanja mednarodnega prava in odnosov po letu 1945 med drugim ugotavljal, da je liberalni in demokratični red, za katerega so mislili, da se je uveljavil po padcu železne zavese leta 1991 ter prinesel blaginjo in mir, pod vprašajem ter postal krhek s pandemijo Covida 19. Ruski predsednik Vladimir Putin je z invazijo Ukrajine leta 2022 vrnil vojno na evropska tla, izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA pa je pokazala, da grožnja mednarodnemu liberalnemu redu prihaja tudi od znotraj, vladavina mednarodnega prava pa se umika zakonu džungle.

V dopoldanskem delu sklepnega dneva Drage 2025 pa sta srečanje z naslovom Etične dileme ob koncu življenja oblikovala anesteziolog in predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov Janez Dolinar ter filozof in religiolog ter predstojnik Inštituta za filozofske in religijske študije na ZRS Koper Lenart Škof.