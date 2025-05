Koliko bo upravljanje jusarskega premoženja stalo Občino Trst?

Jusarji vztrajajo pri mnenju, da bi morala Občina Trst prepustiti naloge, zemljišča in premoženje odborov za ločeno upravljanje jusarskega premoženja jusom in si jih ne lastiti. Jusi so namreč, kot polnopravni odbori staroselcev, na podlagi zakona iz leta 2017 najbolj primerni za prevzem pristojnosti odborov. Priziv, ki so ga podpisali predsednik Agrarne skupnosti Izidor Sancin, predsednik openskega jusa Drago Vremec in podpredsednik proseškega jusa Andrej Rupel, pa se sklicuje bolj na postopkovna pravila, kjer je prostora za interpretacijo manj.

Prva sporna točka je ta, da predvideva občinski pravilnik kot edino možno rešitev v primeru neobstoječih odborov za ločeno upravljanje jusarskega premoženja poveritev njihovih funkcij rajonskim svetom. »Pravilnik ne predvideva alternativnih rešitev,« so zapisali jusarji v prizivu. Občina se v sklepu o prevzemu pristojnosti in premoženja odborov za ločeno upravljanje jusarskega premoženja sklicuje na potrebo po temeljitih spremembah pravilnika, preden bi prenos upravnih pristojnosti lahko prešel na rajonske svete. Jusarji pa v pritožbi opozarjajo, da obstajajo državni zakoni, ki normirajo takšne primere.

Nezanemarljivo vprašanje, na katero se sklicujejo jusarji v zahtevi po postopku samonadzora - svojevrstni obliki pritožbe zoper sklepe javnih uprav -, je finančno breme, ki ga bo morala zaradi te odločitve nositi Občina Trst. Sklepu namreč ni priloženo mnenje o njegovem vplivu na občinski proračun, ki je na podlagi zakona o lokalni samoupravi obvezen. Občinski uslužbenci bodo morali prevzeti naloge odborov za ločeno upravljanje, pri čemer tvega občina porast nadur, neučinkovitost uradov in negativen vpliv na kakovost občinskih storitev, so zapisali jusarji. Pri tem, pozivajo, bi bila verjetno tudi umestna posodobitev občinskega načrta za zaposlovanje oziroma osebje.

Jusarji so, kot omenjeno, v pritožbi zahtevali postopek samonadzora (it. autotutela). Gre za mehanizem v italijanskem upravnem pravu, ki predvideva odpravo odločb in sklepov javnih uprav, ki so pravno dvomljive oziroma nezakonite. V primeru, da Občina Trst ne bo preklicala sklepa, nameravajo jusarji postopati po »pravi« sodni poti.