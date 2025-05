Ko je Antonione držal z jusarji

Zakaj so bile zadnje volitve v odbore za ločeno upravljanje jusarskega premoženja davnega leta 1996 in zakaj so jih leta 2000 preklicali? To vprašanje si je v teh tednih, po objavi sklepa tržaške mestne vlade v zvezi s prevzemom zemljišč, nalog in premoženja openskega in proseškega odbora, postavil marsikdo.

Karlo Grgič, starosta kraških jusarjev, ki so medtem vložili pritožbo proti občinskemu sklepu, je v izjavi za Primorski dnevnik pojasnil, da so bile volitve leta 2000, po koncu štiriletnega mandata odborov, vsekakor predvidene, a se je zapletlo zaradi postopka priznavanja pravne osebnosti jusom in srenjam na Tržaškem. Jusarji so takrat ravno zmagali pravdo na deželnem upravnem sodišču, potem ko Dežela FJK ni hotela priznati pravne osebnosti jusom v Križu, Repnu, na Kontovelu in Opčinah.

Po dodelitvi pravne osebnosti tem jusom je dežela preklicala volitve v odbore za ločeno upravljanje, tržaški župan Riccardo Illy je, po Grgičevih navedbah, predsedniku deželne vlade Robertu Antonioneju poslal pismo in ga pozval, naj se pritoži zoper dodelitev pravne osebnosti. »Sicer bomo imeli velike probleme z jusi,« naj bi pristavil takratni župan. Antonione pa, ki je takrat živel v Bazovici, je jusarjem osebno zagotovil, da ne bo vložil pritožbe. In je ni, a odbori za ločeno upravljanje so ostali v »brezvolilnem limbu«.