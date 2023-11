Jusarji počistili devinski portič

Tudi po silovitem plimovanju z divjim morjem in orkanskimi valovi, ki je močno prizadelo našo obalo, je devinski portič tak, kakršen je bil prej, morda še čistejši in prav gotovo lepši. Pravi biserček. Za to gre zasluga četverici devinskih jusarjev, ki so si v ponedeljek dopoldne zavihali rokave in se lotili temeljitega čiščenja vsega, kar je visoka voda zapustila za seboj.

V šestih urah, kakor je za Primorski dnevnik povedal Devinčan in občinski svetnik Vladimir Mervic, so najprej odstranili naplavljene hlode in vejevje s skal in iz morja. Les so znosili na kopno, kjer so ga pridno požagali in ga nato s svojimi pick-up vozili odnesli stran. Še vedno visoka voda je sicer močno ovirala njihovo delo, tako da je moral marsikateri hlod počakati. Plastiko in ostale odpadke je odnesla dvojica občinskih delavcev.

Včerajšnja oseka je poskrbela, da so jusarji delo zaključili. Morje je sicer v sredo ponoči v zaliv prineslo še nekaj hlodov (nekaj jih je sicer mogoče še zagledati sredi zaliva), ki so jih jusarji nemudoma odstranili, saj so za plovila zelo nevarni.

Že večkrat smo poročali o zglednih akcijah jusarske ekipe, ki skrbi za red, čistočo in lep izgled svojega doma. Sas