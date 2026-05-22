Divji prašiči

Divje prašiče lahko zajezimo le s preventivnimi ukrepi in odstreli

Zoolog Nicola Bressi poudarja, da je za invazijo kriv človek

Jadran Vecchiet |
Trst |
22. maj 2026 | 12:45
    Invazijo divjih prašičev smo povzročili sami, zajezimo pa jih lahko le s preventivnimi ukrepi in odstreli, opozarja zoolog in kustos tržaškega Naravoslovnega muzeja Nicola Bressi
Invazijo divjih prašičev smo povzročili sami, zajezimo pa jih lahko le s preventivnimi ukrepi in odstreli. Kontracepcijski hormoni zaenkrat niso realistična rešitev, opozarja zoolog in kustos tržaškega Naravoslovnega muzeja Nicola Bressi.

»Popisi so večinoma nerealistični, res pa je, da se lahko število prašičev v letu dni podvoji,« je dejal za Primorski dnevnik. To, da skotijo samice letno več legel, je Bressi opisal kot urbano legendo, vsaka svinja pa lahko naenkrat vseeno skoti več kot deset mladičev.

»Te živali nimajo naravnih nasprotnikov,» je nadaljeval Bressi. Morda lahko lisice in šakali ubijejo kakšnega mladiča, posledice pa so zanemarljive. »Šakali bi se morali specializirati v lovu na mladiče divjih prašičev, a se na to niso še navadili. Seveda ne zagovarjam vrnitve medvedov in volkov v naše kraje, a ti so edini resni naravni nasprotniki divjih prašičev,« je še dejal.

