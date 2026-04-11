Jutri na Opčinah spomin na ubite talce in žrtve bomb

Nedelja bo na Opčinah minila v znamenju spomina na grozote iz druge svetovne vojne, točneje na leto 1944, ko je nasilje posebej prizadelo to kraško vas. 3. aprila 1944 je nacistični okupator na openskem strelišču namreč ustrelil 71 talcev v odgovor na partizanski bombni atentat na opensko kinodvorano. Nekaj dni kasneje, 20. aprila, pa so zavezniški bombniki na Opčine odvrgli kopico bomb, eksplozije so terjale 42 mrtvih in več kot 100 ranjenih.

Zjutraj maša za žrtve bomb

Spominski dan se bo jutri pričel z mašo v openski farni cerkvi, za žrtve zavezniških bomb bo ob 9.30 molil duhovnik Franc Šenk. Pel bo farni pevski zbor Sveti Jernej pod taktirko Janka Bana, orglal bo Vinko Škerlavaj. Uro kasneje pa bo pred cerkvijo svečanost v spomin na žrtve bombardiranja. Po blagoslovu obeležja, na katerega je pritrjen drobec zavezniške bombe, bosta spregovorila predstavnik Združenja vojnih civilnih invalidov Fabio Casi in domačin Zoran Sosič, ki je kot otrok preživel letalski napad. Zapel bo tudi italijanski zbor Chi canta prega due volte.

Popoldne ob 15. uri bodo na Pikelcu odkrili novo spominsko ploščo z imeni 71 ustreljenih talcev. Slavnostna govornika bosta zgodovinarja Anna Di Gianantonio in Borut Klabjan, spominsko svečanost bosta povezovala mladinca Danja Pangerc in Filip Kalc. Talcem v spomin bosta zapela tudi Moška vokalna skupina Stane Malič pod taktirko Mojce Milič in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ki ga vodi Pia Cah.