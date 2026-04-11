Tržnica Barbacan ne le živi, temveč se tudi razvija in raste

Pred dvanajstimi leti je skupina treh umetniško navdahnjenih žensk stopila skupaj z jasno idejo: ustvariti prostor, kjer bi mladi in lokalni ustvarjalci dobili priložnost, da predstavijo svoje delo. Hkrati so želele oživeti Trg Barbacan nad Kavano ter okoliške ulice, ki so imele velik potencial, a so takrat pogosto samevale. Danes, več kot desetletje pozneje, obrtniška tržnica ne le živi, temveč se tudi razvija in raste – njenim ustanoviteljicam pa zagon še zdaleč ni pošel. In že jutri bo na sporedu prva letošnja izdaja.

»Začele smo z veliko entuziazma in precej poguma,« se z nasmehom spominjajo Nika Furlani, Lodovica Fusco in Alessia Alessio Vernì. V času, ko je bila hitra moda na vrhuncu in so množično proizvedeni izdelki prevladovali na policah trgovin, so same verjele v drugačno zgodbo – v kakovost, ročno delo in osebni pečat ustvarjalca.

Vsaka izmed njih prihaja iz svojega ustvarjalnega sveta. Nika se je dolga leta posvečala fotografiji, skozi katero je razvila izrazit občutek za estetiko in pripovedovanje zgodb skozi podobe. Lodovica je oblikovalka nakita, ki prisega na brezčasne kose in premišljene detajle. Alessia pa je strastna poznavalka in iskalka vintage modnih kosov, ki jih prodaja v svoji trgovini in jim daje novo življenje.