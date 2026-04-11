Tržnica Barbacan ne le živi, temveč se tudi razvija in raste

Pred dvanajstimi leti je skupina treh umetniško navdahnjenih žensk stopila skupaj z jasno idejo: ustvariti prostor, kjer bi mladi in lokalni ustvarjalci dobili priložnost, da predstavijo svoje delo. Hkrati so želele oživeti Trg Barbacan nad Kavano ter okoliške ulice, ki so imele velik potencial, a so takrat pogosto samevale. Danes, več kot desetletje pozneje, obrtniška tržnica ne le živi, temveč se tudi razvija in raste – njenim ustanoviteljicam pa zagon še zdaleč ni pošel. In že jutri bo na sporedu prva letošnja izdaja.
»Začele smo z veliko entuziazma in precej poguma,« se z nasmehom spominjajo Nika Furlani, Lodovica Fusco in Alessia Alessio Vernì. V času, ko je bila hitra moda na vrhuncu in so množično proizvedeni izdelki prevladovali na policah trgovin, so same verjele v drugačno zgodbo – v kakovost, ročno delo in osebni pečat ustvarjalca.
Vsaka izmed njih prihaja iz svojega ustvarjalnega sveta. Nika se je dolga leta posvečala fotografiji, skozi katero je razvila izrazit občutek za estetiko in pripovedovanje zgodb skozi podobe. Lodovica je oblikovalka nakita, ki prisega na brezčasne kose in premišljene detajle. Alessia pa je strastna poznavalka in iskalka vintage modnih kosov, ki jih prodaja v svoji trgovini in jim daje novo življenje.
Z ustanoviteljicami tržnice Barbacan Produce smo se pogovarjali o trendih in spremembah, ki so se v Trstu zgodile v zadnjem desetletju. Moda je po njihovih besedah postala izrazito bolj trajnostno naravnana, kupci pa veliko bolj ozaveščeni. Vedno več ljudi namreč išče unikatne izdelke z zgodbo, ki odražajo osebnost ustvarjalca. Če je bila nekoč podpora manjšim ustvarjalcem predvsem izraz osebnega prepričanja, je danes postala tudi vprašanje družbene odgovornosti.
Ustanoviteljice opažajo, da mladi oblikovalci razmišljajo drznejše, bolj trajnostno in samozavestneje kot kadar koli prej. »Ni več dovolj, da je izdelek lep. Pomembno je, kako je narejen, iz česa je narejen in kdo stoji za njim,« poudarjajo. Njihova tržnica je tako v desetletju postala več kot le platforma za prodajo. Postala je inkubator idej, odskočna deska za številne ustvarjalce in dokaz, da je mogoče z vztrajnostjo ter jasno vizijo ustvariti trajno zgodbo.
Na vprašanje, za koga je Barbacan Produce pomenil odskočno desko, izpostavijo ilustratorko Carlotto Zanettini in Bernija, kot ga ljubkovalno imenujejo sogovornice. Prva danes ustvarja ilustracije za knjige, drugi pa je svoj hobi spremenil v uspešen posel, v katerega je vključil tudi brata. Ustanovila sta znamko, v okviru katere izdelujeta majice z ilustracijami tržaških znamenitosti. Bolj prepoznavna izdelka sta majici s tržaškim Ursusom, znamenitim plavajočim žerjavom, ki že leta čaka na obnovo in novo življenje, in openskim tramvajem. To sta le dve od mnogih zgodb o uspehu, ki jih je pomagala spisati tržnica Barbacan Produce.
Tržnica Barbacan produce bo jutri med 10.30 in 18.30 s svojimi stojnicami unikatnih izdelkov spet napolnila Trg Barbacan z Rihardovim slavolokom in sosednje ulice starega mesta.
