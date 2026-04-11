Na Proseku bo jutri potekal Dan pravljic

Jutrišnji dan bo v Kulturnem domu na Proseku namenjen najmlajšim. Na mednarodni dan knjig za otroke prireja Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka Dan pravljic. Otroci bodo lahko obiskali knjižni sejem, na sporedu bo tudi pravljični kviz, malčke bo razveselil medvedek Piki Jakob.

Deloval bo bralni kotiček

Knjižni sejem med 9. uro in 12.30 ter med 15. in 17. uro organizatorji prirejajo v sodelovanju s Tržaškim knjižnim središčem. Ob istih urah bo deloval tudi knjižni kotiček Oddelka za mlade bralce pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu.

Pravljico za dobro jutro bo ob 9.30 otrokom prebrala Valentina Pieri, naučila jih bo tudi osnov joge. Plišasti medvedek Piki Jakob, lik slovenskega pisatelja Kajetana Koviča, pa bo otroke obiskal ob 10.15. Z njim bo tudi gledališki igralec Danijel Malalan, ki bo ob 11.30 vodil pravljični kviz za malčke in njihove družine. Ob 11. uri pa bodo organizatorji z malico poskrbeli, da mladi knjižni molji ne bodo lačni.

Popoldanski del se bo pričel ob 15. uri, ko bodo otroci prisluhnili avtorici družinskih izletniških vodnikov Ireni Cerar, ki bo pripovedovala ljudske pravljice. Sledilo pa bo nagrajevanje likovnega natečaja na temo »Moj medo« ter nagrajevanje literarnega natečaja na temo »Moja plišasta igračka je oživela«.

Za glasbeno kuliso bo v popoldanskih urah poskrbel Otroški pevski zbor Vasilij Mirk s Proseka.