S ponarejenimi recepti po tablete čez mejo

Zaradi ponarejenih zdravniških receptov, konoplje in tablet je koprska okrožna sodnica Janija Franetiča obsodila na dve leti zapora, poročajo Primorske novice. Kraševec se je za zapahi znašel pred dobrim letom, ko je v enem od sežanskih stanovanj napadel nekdanjo partnerko, ji s škarjami porezal lase in jo poniževal. Nasilništva, ki naj bi ga s tem zagrešil, ga je sodnica oprostila.

Na koprskem okrožnem sodišču se je sredi tedna končalo sojenje 43-letnemu Janiju Franetiču, ki mu tožilstvo očita več kaznivih dejanj, poleg nasilništva še neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami ter ponarejanje listin. Hranil in uporabljal je ponarejene zdravniške recepte, s katerimi je v lekarnah na Opčinah in Fernetičih dvigoval različne tablete. Ob lanski aretaciji so mu policisti v pasni torbici zasegli 68 tablet, med hišno preiskavo pa še 125 gramov konoplje in več zdravniških receptov, na katerih sta bila odtisnjena pečata sežanskega zdravstvenega doma in idrijske psihiatrične bolnišnice. Po obtožnici so bile zasežene tablete in konoplja namenjene preprodaji.