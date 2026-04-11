Z avtomobilom v drog javne razsvetljave in dvoriščna vrata

Goriški gasilci so danes ob 7.30 posredovali v Mošu

Spletno uredništvo |
Moš |
11. apr. 2026 | 11:42
    Prizorišče nesreče (GASILCI)
Goriški gasilci so danes malo pred 7.30 posredovali v Mošu, kjer se je pripetila prometna nesreča. Avtomobil je zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave ter v dvoriščna vrata bližnje stanovanjske hiše.

Avtomobil so zavarovali in skupaj z reševalci službe za nujno medicinsko pomoč iz razbitin potegnili voznika. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali celotno območje in so odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.

