Z avtomobilom v drog javne razsvetljave in dvoriščna vrata

Goriški gasilci so danes malo pred 7.30 posredovali v Mošu, kjer se je pripetila prometna nesreča. Avtomobil je zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave ter v dvoriščna vrata bližnje stanovanjske hiše.

Avtomobil so zavarovali in skupaj z reševalci službe za nujno medicinsko pomoč iz razbitin potegnili voznika. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali celotno območje in so odpravili posledice nesreče. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.