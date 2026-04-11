V Vižovljah po nočni iskalni akciji našli pogrešanega

Sinoči okrog 22. ure so iz Vižovelj tržaške gasilce obvestili o pogrešani osebi in je nemudoma stekla iskalna akcija. Pri njej je sodelovalo več gasilskih ekip iz Trsta in z Opčin, enota za jamarsko reševanje in reševanje iz rek ter v gorah SAF in enota opremljena z droni SAPR. Pri iskanju so sodelovali tudi prostovoljci gorske reševalne službe in prijatelji ter znanci pogrešanega. Gre za moškega, starega okrog 60 let.

Pogrešanega so ob podpori gasilske krizne krajevne enote, ki je prispela iz Trsta, nenehno iskali vso noč. Danes okrog 9. ure so ga prijatelji, ki so sodelovali pri iskalni akciji, našli na njegovem zemljišču, kamor je pogosto zahajal. Poklicali so gasilce, ki so mu nudili pomoč. Ugotovili so, da njegovo zdravstveno stanje ni kritično. Naložili so ga na nosila in ga prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga predali zdravstvenemu osebju.

Na kraju so bili tudi policisti.