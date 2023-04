Jutri najprej na Vejni, nato pri Sv. Justu

V tržaško škofijo, svoj novi dom, bo Enrico Trevisi jutri vstopil na Krasu. Ob 14.45 se bo na Vejni razgledal po Tržaškem zalivu in se v svetišču srečal z družinami, najstniki in otroki tržaške škofije. Svoj škofijski mandat bo priporočil Mariji in nato v spremstvu lokalne policije krenil v mesto, k Sv. Justu, kjer ga pričakujejo ob 15.45. Tu bo ob 16. uri slovesna maša, ki se je bo udeležilo veliko škofov iz Italije, pa tudi Slovenije in Hrvaške.

V tržaški škofiji si nadejajo, da bo tudi obisk vernikov zelo velik – kar 250 naj bi jih prišlo iz Trevisijeve Cremone –, zato bodo tako na Vejni kot pri Sv. Justu pred cerkvijo namestili velike televizijske ekrane. Za neposredni prenos bo poskrbela krajevna televizija Telequattro, za radijskega škofijska postaja Radio Nuova Trieste, dogajanju v katedrali pa bo mogoče slediti tudi na Facebok straneh tržaške in cremonske škofije.