O tistih, ki bi si želeli biti sprejeti v okolje, v katerem živijo

V ponedeljek je v Trgovskem domu v Gorici potekalo zaključno srečanje projekta Primorci beremo 2025 za Goriško. Ob priložnosti so v goste povabili pisateljico in prevajalko Mojco Petaros, ki je pred kratkim izdala svoj knjižni prvenec Nočem več biti nevidna. Z mlado Openko se je pogovarjala Anja Mugerli.

Prebrali 294 knjig

Na bralni akciji, ki se je začela aprila in zaključila novembra, je sodelovalo deset primorskih knjižnic. Kot je uvodno povedala direktorica NŠK Luisa Gergolet, je v Knjižnici Damirja Feigla ter v sovodenjski in doberdobski občinski knjižnici letos pri bralni akciji sodelovalo 57 bralcev, ki so skupno prebrali 294 knjig in od teh jih je 23 uspešno zaključilo bralno akcijo. Pri projektu sodeluje tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici, ki jo je na srečanju zastopala direktorica Irena Škvarc. V Bevkovi knjižnici v Novi Gorici je letos pri akciji sodelovalo 97 bralcev in kar 85 jih je uspešno opravilo bralno akcijo; skupno so prebrali 744 knjig.

V naslovu rdeča nit

Prvenec Nočem več biti nevidna je zbirka 20 kratkih zgodb, ki jo je ilustrirala Petra Debelis in s spremno besedo Anje Mugerli. Naslov se navezuje na zgodbo Tržaška pravljica. Kot je povedala tudi Anja Mugerli, naslov nakazuje na rdečo nit zgodb, in sicer posameznike, ki bi si želeli biti sprejeti v okolje, v katerem živijo. Zgodbe bi po slogu lahko razdelili v dve skupini: nekatere sledijo magičnemu realizmu in vsebujejo fantazijske elemente, ki so po pisateljičinih besedah bolj podaljšek resničnosti, druge pa so bolj realistične in večkrat navdihnjene iz pisateljičinih življenjskih okoliščin.

Tako recimo v zgodbi Snežna krogla razmišlja o dilemi mladih »zamejcev«, ki ne vejo, kje bi si zgradili življenje in družino, o stiski, ki jo je sama občutila na svoji koži.