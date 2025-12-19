Za zlatarja pri Sv. Aljoziju izključujejo le samomor

Preiskovalci so se danes dopoldne vrnili v stanovanje pri Sv. Alojziju, kjer so včeraj popoldne našli truplo 73-letnega zlatarja Nicole Granierija. Tržaška kvestorica Lilia Fredella je pojasnila, da krajevnim policistom pri delu pomagajo tudi forenziki iz Padove. Že v včerajšnjih večernih urah so potrdili, da je imel pokojni poškodbo na glavi.

Preiskovalci trenutno še ne izključujejo nobene možnosti. Prve domneve so šle v smer usodnega padca, kar pa očitno ni prepričalo policistov in tožilstva. Policisti ne izključujejo umora, slika je bila včeraj v večernih urah vsekakor sila nejasna. Izključen je le samomor. 73-letni moški naj bi umrl včeraj v zgodnjih jutranjih urah.

Smrt so ocenili za sumljivo zaradi madežev krvi, ki so se nahajali na več krajih po stanovanju. V spalnici in na hodniku naj bi bilo tudi več odprtih omar oziroma predalov, v dnevni sobi naj bi na tleh stala odprta škatla. Preostali predeli stanovanja v pritličju stanovanjskega bloka iz prve polovice prejšnjega stoletja pa so bili urejeni.