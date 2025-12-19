Tržaški župan noče, da mu ukazuje ženska

Tržaški župan Roberto Dipiazza je glavni junak nove polemike, ki je hitro dosegla italijanske državne medije in je že več dni v ospredju pozornosti. V sredo se je med zasedanjem občinskega sveta »spravil« nad občinsko svetnico Gibanja 5 zvezd Alessandro Richetti, in sicer z besedami: »Nikoli nisem dovolil, da mi ukazuje ženska, in še najmanj ti.«

»Kar se je zgodilo,« je v izjavi za javnost zapisala Richetti, »ne more biti obravnavano kot osamljen primer ali zreducirano na nekoliko prevročo verbalno izmenjavo. Besede, ki jih je župan Dipiazza izrekel na moj račun, so očitno diskriminatorne in seksistične in so že sprožile upravičeno in široko ogorčenje javnosti. Vendar se poleg resnosti teh izjav pojavlja še globlji problem: iz dvorane mestnega sveta so izginila institucionalna jamstva, ki bi morala ščititi demokratično razpravo.«

Na »nesprejemljive« besede, ki »zaslužijo odločno, takojšnjo in kategorično obsodbo«, opozarja deželna svetnica Rosaria Capozzi (G5Z). »To ni šala, niti spodrsljaj,« pa je dejala sekretarka Demokratske stranke Maria Luisa Paglia, »to je izjava, ki razkriva nazadnjaško, diskriminatorno in globoko mačistično mišljenje.«