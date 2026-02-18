V Barkovljah daljšajo promenado in bagrajo za globlji portič

V okolici barkovljanskega portiča izkoriščajo gradbinci zadnje tedne »premirja« pred sezonskim navalom na Barkovlje, da po naročilu deželne vlade FJK zaključijo nekaj pomembnih projektov. V teh dneh je luška kapitanija odredila zaprtje barkovljanskega portiča ter njegovega morskega vhoda, saj skrbijo specializirani delavci za bagranje morskega dna. Dela, ki jih je naročila Dežela FJK, naj bi se sklenila do konca marca. To je vsekakor termin, ko naj bi prenehala veljati odredba luške kapitanije. Če se ne bo nič zataknilo, seveda. Po koncu del bo globina portiča in njegovega vhoda znašala 3,5 metra. Z urejanjem dna so začeli januarja, ko so med drugim od tu odstranili razne odpadke.

Dela v portiču in pod gladino

Že oktobra lani se je začela tudi obnova območja med koncem borovega gozdiča, parkiriščem na Trgu 11. septembra ter Ulico Almerigo Grilz, torej na kopenskem bregu portiča. Na tem območju so lastniki jadrnic desetletja skrbeli za vzdrževanje plovil, po novem naj bi ta - doslej ograjen - del obale postal dejansko podaljšek promenade. Poleti naj bi obiskovalce tam pričakale nove betonske klopi, prenovljen sistem javne osvetljave ter petnajsterica zaenkrat še kar majhnih hrastov. Stari asfalt pa bo nadomestil tlak, ki omogoča odtok vode.

Med raznimi deli, ki potekajo pred barkovljansko obalo, gre omeniti tudi utrditev tamkajšnjega valobrana. Projekt spada v sklop ukrepov za dolgoročno sanacijo barkovljanske obale po ujmah jeseni leta 2023. Utrditev valobrana so lani prekinili pred kopalno sezono in jo spet zagnali novembra.